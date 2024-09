Cos'è la blockchain?

Per uno sguardo più dettagliato sul funzionamento di una rete blockchain e sul suo utilizzo, puoi leggere l'Introduzione ai libri mastri distribuiti.

Maggiori informazioni sono reperibili dal tutorial blockchain su IBM Developer

Esplora le funzionalità di IBM Blockchain Platform, l'unica piattaforma blockchain predisposta per le imprese completamente integrata, progettata per aiutarti ad accelerare lo sviluppo, la governance e il funzionamento di una rete aziendale multi-istituzione.

Registrati per scaricare il white paper su IBM Blockchain Platform

Scopri i dettagli di Hyperledger Fabric e le sue peculiarità, i motivi per cui è importante per le reti di imprese e come iniziare a utilizzarlo.

Visita la pagina di Hyperledger su IBM Developer

La guida rapida per gli sviluppatori spiega come creare una rete blockchain di avvio e iniziare la codifica con l'IBM Blockchain Platform Starter Plan.

Visualizza la guida rapida per sviluppatori