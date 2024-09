Anche prima dell'avvento del COVID-19, il settore sanitario e le scienze biologiche hanno dovuto affrontare problemi importanti tra cui interoperabilità, privacy e tracciabilità della supply chain. Un'altra sfida importante è che i sistemi di cartelle cliniche elettroniche proprietari, provenienti da oltre 700 fornitori, non comunicano costantemente tra loro.¹ E solo negli Stati Uniti, nel 2018 sono stati rilevati 1.750 casi di contraffazione di farmaci.²

Con il perdurare della pandemia, il settore sanitario e le scienze biologiche si trovano ad affrontare nuove sfide, tra cui l'adattamento delle supply chain per la fornitura di dispositivi di protezione e il rapido sviluppo di trattamenti, test e vaccini. Nel frattempo, gli operatori sanitari sono alle prese su come gestire il consenso e proteggere i dati sanitari individuali, mentre cercano di utilizzare i dati sanitari per riaprire nuovamente al pubblico in condizioni di sicurezza.

Blockchain ha già dimostrato il suo valore nel settore sanitario e nelle scienze biologiche, creando un senso di fiducia e di collaborazione e continuerà a essere in prima linea nell'affrontare sempre più sfide.