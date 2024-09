Cos'è Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un progetto open source della Linux Foundation, è il framework blockchain modulare e di fatto standard per le piattaforme blockchain aziendali. Progettato come base per sviluppare applicazioni di livello aziendale e soluzioni di settore, l'architettura aperta e modulare utilizza componenti plug-and-play per ospitare una vasta gamma di casi d'uso.



Con più di 120.000 organizzazioni che contribuiscono e più di 15.000 collaboratori ingegneri che lavorano insieme, Hyperledger Fabric offre un approccio unico al consenso che consente prestazioni in scala pur preservando la domanda delle imprese di privacy dei dati.