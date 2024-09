Blog: Blockchain per la Pubblica Amministrazione IBM Blockchain Pulse è una delle principali risorse per blog, podcast e webinar. Presenta insight dai clienti più importanti e dagli esperti tecnici, di business e specifici del settore di IBM.

Rapporto: Creazione della fiducia nella Pubblica Amministrazione 200 dirigenti della Pubblica Amministrazione in 16 paesi sono stati intervistati in merito alle loro esperienze con la blockchain. Dalla ricerca dell'IBM Institute for Business Value è emerso che le Pubbliche amministrazioni stanno riscontrando numerosi benefici.

Trasformazione della rete aziendale Blockchain for Business è una guida pratica per i dirigenti della Pubblica Amministrazione che desiderano valutare il modo in cui la tecnologia blockchain può trasformare i processi. Include casi d'uso specifici. Visualizza l'anteprima gratuitamente, quindi risparmia il 50% sull'edizione disponibile per il download o su quella cartacea completa.

Il ruolo delle valute digitali delle banche centrali I responsabili politici di tutto il mondo stanno esplorando modi per sviluppare ed emettere valute digitali delle banche centrali entro i prossimi cinque anni. Ottieni insight da IBM e da OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum).

ROI potenziale di IBM Blockchain Scopri l'impatto positivo che IBM Blockchain può avere sulla tua rete aziendale secondo Forrester. Questo report include una panoramica sul mercato e sulla tecnologia blockchain, dei framework del modello finanziario e una proiezione di nuove entrate e risparmi.