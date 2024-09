Cos'è l'approvvigionamento?

Con approvvigionamento ci si riferisce al modo in cui le aziende si procurano i beni e i servizi necessari per le operazioni aziendali. Un approvvigionamento efficace è fondamentale affinché le organizzazioni possano assicurarsi di avere le risorse necessarie per operare in modo efficiente e raggiungere i propri obiettivi. L'approvvigionamento prevede una serie di passaggi, tra cui:

- Identificare le esigenze aziendali

- Trovare fornitori affidabili

- Negoziare i contratti

- Gestire i rapporti con i fornitori

- Mantenere i record di tutti i passaggi

Poiché la razionalizzazione di questi processi può aumentare la redditività, l'obiettivo dell'approvvigionamento è quello di ottenere i prodotti o i servizi necessari al miglior valore possibile, bilanciando anche fattori come la qualità e i tempi di consegna. Si tratta di un processo continuo: molte aziende conducono controlli periodici di garanzia della qualità e analisi delle prestazioni, i cui risultati possono portare a rinegoziazioni dei contratti con i fornitori o alla ricerca di fornitori alternativi.

In un'azienda di piccole dimensioni, l'approvvigionamento potrebbe essere gestito da una sola persona. Le aziende più grandi hanno spesso un ufficio acquisti diretto da un Chief Procurement Officer che supervisiona i processi. Una strategia di approvvigionamento di successo richiede una comunicazione e una collaborazione efficaci tra i diversi stakeholder, compresi gli addetti all'approvvigionamento, i team legali e finanziari e gli utenti finali.

Ad esempio, la collaborazione tra l'ufficio acquisti e il team finanziario permette a quest'ultimo di capire meglio come scegliere i beni e i servizi giusti per massimizzare i profitti e, di conseguenza, definire il budget e fare proiezioni in modo più preciso. La collaborazione interna all'azienda per la modernizzazione tecnologica è spesso essenziale per garantire il miglioramento continuo e adottare tecnologie a vantaggio dei team acquisti, finanza e contabilità, e gli operatori della supply chain. Insieme, possono ottimizzare il loro workflow end-to-end grazie a dati affidabili, insight basati sull'AI e automazione. Il rispetto degli standard etici è fondamentale durante tutto il processo di approvvigionamento, così come lo è il rispetto degli standard legali al fine di garantire pratiche etiche, mitigare i rischi e proteggere l'integrità delle operazioni dell'organizzazione.

I tipi di prodotti e servizi acquisiti da un team di approvvigionamento sono diversi e dipendono dalla missione e dalle esigenze dell'organizzazione. Alcuni esempi includono forniture, attrezzatura per ufficio, mobili, materie prime per la produzione, macchinari, strutture, lavoratori a contratto, servizi di recruiting, servizi relativi ai viaggi, materiali di marketing e altro ancora.