Nel cloud e nei server connessi, è contenuto e gestito online un volume enorme di informazioni sensibili. La crittografia utilizza la sicurezza informatica per la difesa contro attacchi di forza bruta e attacchi informatici, inclusi malware e ransomware. La cifratura dei dati funziona proteggendo i dati digitali trasmessi sul cloud e sui sistemi informatici. Ci sono due tipi di dati digitali: dati trasmessi o in-flight e dati digitali archiviati o inattivi.

I moderni algoritmi crittografici hanno sostituito i vecchi standard di crittografia dei dati per la loro protezione. Questi algoritmi proteggono le informazioni e alimentano le iniziative di sicurezza tra cui integrità, autenticazione e non ripudio. Per prima cosa, gli algoritmi autenticano un messaggio per verificarne l'origine. Poi, ne controllano l'integrità per verificare che i contenuti siano rimasti invariati. Infine, l'iniziativa di non ripudio blocca gli invii di negazione dell'attività legittima.