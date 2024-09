Oggi, le organizzazioni si trovano ad affrontare un numero sempre crescente di normative di conformità in tutti i settori e giurisdizioni. Queste normative sono spesso complesse e specifiche per ogni settore, come l'HIPAA per il settore sanitario, oppure a livello regionale, come il GDPR dell'Unione Europea.

Il mancato rispetto di questi requisiti legali spesso può comportare pesanti sanzioni e problemi legali. Ad esempio, nel maggio 2023, l'autorità irlandese per la protezione dei dati ha imposto una multa di 1,3 miliardi di dollari a Meta con sede in California per le violazioni del GDPR.

Inoltre, l'atteggiamento dei consumatori nei confronti dei problemi di conformità e cybersecurity sta cambiando. In un recente studio di McKinsey, l'85% degli intervistati ha dichiarato che era importante conoscere l'informativa sulla privacy dei dati di un'azienda prima di effettuare un acquisto. Le aziende iniziano a capire che la conformità non è solo il prezzo da pagare per concludere affari, ma può addirittura essere un bene per il business.

Tuttavia, rispettare le normative di conformità può essere impegnativo. Molte organizzazioni sono sempre più globali e hanno più sedi in tutto il mondo con dipendenti e clienti in diverse regioni, tutte con requisiti normativi diversi. Per queste organizzazioni può essere difficile rimanere al passo con i requisiti di conformità, soprattutto perché le leggi e le normative continuano a cambiare con l'avvento delle nuove tecnologie. Le organizzazioni rischiano inoltre di introdurre ulteriori livelli di complessità della conformità ogni volta che aggiungono una nuova iniziativa aziendale o un nuovo metodo di gestione dei dati.

Un sistema di gestione della conformità (CMS) aiuta le organizzazioni ad affrontare questo complesso panorama normativo e a rimanere conformi. Semplifica il controllo automatico delle aree di non conformità quasi in tempo reale e la risposta alle mutevoli normative e ai requisiti legali.

Un CMS efficace consente inoltre alle organizzazioni di standardizzare gli sforzi di conformità tra le varie regioni e di personalizzare l'approccio per rimanere conformi alle normative e agli standard specifici del settore. Più in generale, un CMS aiuta anche a far rispettare gli standard etici e a stabilire una cultura di conformità e responsabilità aziendale.