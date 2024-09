Cos'è la conformità dei dati?

Per comprendere l'importanza della conformità dei dati è importante prendere in esame la nostra epoca, quella dei big data. Ogni volta che qualcuno tocca uno schermo, naviga in un sito web o passeggia per strada con lo smartphone in mano, lascia una scia crescente di dati personali. Allo stesso tempo, le organizzazioni stanno passando ai servizi cloud e alle applicazioni digitali nell'ambito della loro trasformazione digitale, e stanno accumulando set di dati sempre più massicci. Non sorprende allora che questa mole immensa di dati possa essere incredibilmente preziosa per le aziende, poiché le aiuta ad assumere decisioni di business migliori e più proficue.

Tuttavia, una maggiore quantità di dati implica un maggior numero di vulnerabilità e una superficie più esposta agli attacchi informatici. Secondo il report Cost of a Data Breach di IBM, il costo medio globale di una violazione dei dati nel 2023 è stato di 4,45 milioni di dollari, con un incremento del 15% nell'arco di un triennio.

La conformità dei dati aiuta a mitigare queste minacce e a mantenere i dati dei clienti al sicuro. Essa stabilisce una serie di controlli, o standard di conformità dei dati, che le organizzazioni e gli individui devono seguire quando maneggiano dei dati. Lo scopo di questi requisiti è creare misure di protezione che tutelino la privacy dei dati e ne impediscano un uso improprio. La conformità può anche aiutare le organizzazioni e gli individui a sviluppare politiche e procedure volte a garantire una gestione più responsabile dei dati.

Grazie a questi vantaggi, le organizzazioni spesso investono nella conformità dei dati in modo volontario e proattivo, e non solo per ottemperare a degli obblighi, in quanto riconoscono che la conformità dei dati può aiutarle a incrementare il livello di fiducia dei clienti e a crearsi una reputazione di gestori trasparenti e responsabili dei dati personali.

Inoltre, la conformità dei dati spesso aiuta le aziende ad aumentare la sicurezza e a migliorare l’efficienza e la redditività. Le aziende possono contrastare in modo più efficace le vulnerabilità che le espongono maggiormente al rischio di violazione dei dati adottando rigorosi standard di conformità dei dati. Inoltre, un solido programma di conformità non si limita a proteggere i dati, ma ne mantiene anche l'accuratezza e riduce il verificarsi di errori dispendiosi. Con una gestione efficace dei dati, le organizzazioni non solo riducono il tempo e le risorse profuse nelle attività di data discovery, ma diventano anche più efficienti e agili nell'estrazione dei propri set di dati per ottenere insight fruibili.

Molte organizzazioni riscontrano inoltre che l'adozione di un programma efficace di conformità dei dati semplifica l'adeguamento agli standard di conformità sulla protezione dei dati (che rispetto al passato continuano a subire aggiornamenti con maggiore frequenza), quali il SOC 2, CSA STAR, ISO 27001, il National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-53 e altri ancora.