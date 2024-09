La maggior parte dei consumatori ha una seppur vaga idea di cosa si intende per "dati personali". Tuttavia, questo termine può assumere molte accezioni diverse, e più di quante si immaginasse inizialmente.

Nel contesto del CCPA, per dati personali si intendono le "informazioni che identificano, si riferiscono, descrivono, possono ragionevolmente essere associate o potrebbero ragionevolmente essere collegate, direttamente o indirettamente, a un particolare consumatore o nucleo familiare".1

Le linee guida del CCPA riguardano i seguenti esempi specifici di dati personali:

Nome

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo e-mail

Indirizzo IP

Data di nascita

Numero di previdenza sociale

Numero della patente di guida

Numero di passaporto

Informazioni relative a conti bancari

Numeri di carte di credito/debito

Dati sull'istruzione e titoli di studio

Nell'ambito del marketing, i dati personali diventano ancora più preziosi se ciascun tipo di informazione può essere combinato ad altri attraverso l'analytics dei dati, in modo da creare visualizzazioni composite di particolari consumatori o gruppi di consumatori e trarre così inferenze più ampie sulle tendenze nel consumer marketing, ad esempio. Anche altre tipologie di dati, tra quelle raccolte più di frequente, possono essere altrettanto rivelatrici. È il caso ad esempio di:

Preferenze di acquisto dei consumatori

Cronologia di navigazione personale

Atteggiamenti personali articolati

Comportamenti personali specifici

Un'altra area di interesse riguarda i cookie e il modo in cui vengono utilizzati come identificatori univoci dai siti web. Nella definizione di cookie rientrano i cookie proprietari (progettati per cancellarsi automaticamente una volta conseguita la loro finalità commerciale), così come i cookie di terze parti (che non si cancellano automaticamente e sono in grado di raccogliere vari tipi di dati personali, inclusi dati personali sensibili).

Poiché i siti web potrebbero utilizzare i cookie di terze parti in maniera impropria, il CCPA considera i dati raccolti su un sito web attraverso l'uso dei cookie come PI, e dunque come informazioni da proteggere.