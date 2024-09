Gli attori di minacce possono sfruttare gli errori dei dipendenti per accedere a informazioni riservate.

Ad esempio, sistemi configurati in modo errato o obsoleti possono consentire a parti non autorizzate di accedere a dati che non dovrebbero poter raggiungere. I dipendenti possono esporre i dati conservandoli in luoghi non protetti, spostando erroneamente i dispositivi con informazioni sensibili salvate sui dischi rigidi o concedendo erroneamente agli utenti della rete eccessivi privilegi di accesso. I criminali informatici possono sfruttare i guasti IT, come le interruzioni temporanee dei sistemi, per introdursi nei database sensibili.

Secondo il report Cost of a Data Breach, le configurazioni errate del cloud rappresentano l'11% delle violazioni. Le vulnerabilità note e prive di patch rappresentano il 6% delle violazioni. La perdita accidentale di dati, compresi i dispositivi smarriti o rubati, rappresenta un altro 6%. Complessivamente, questi errori sono alla base di quasi un quarto di tutte le violazioni.