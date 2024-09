Cosa sono i controlli di sicurezza?

I controlli di sicurezza sono parametri implementati per proteggere diversi tipi di dati e infrastrutture importanti per un'organizzazione. Rientra in questa definizione qualsiasi tipo di protezione o contromisura messa in atto per evitare, rilevare, contrastare o ridurre al minimo i rischi per la sicurezza di proprietà fisiche, informazioni, sistemi informatici o altri asset.

Dato il crescente aumento di attacchi informatici, oggi i controlli sulla sicurezza dei dati sono più importanti che mai. Secondo uno studio condotto dalla Clark School dell'Università del Maryland, negli Stati Uniti si verifica un attacco alla sicurezza informatica in media ogni 39 secondi e ogni anno ne è vittima un americano su tre. Il 43% di questi attacchi riguarda le piccole imprese. Il danno economico causato dalla violazione dei dati negli Stati Uniti tra il marzo 2021 e il marzo 2022 ammonta a 9,44 milioni di dollari.

Allo stesso tempo, le normative sulla privacy dei dati sono in aumento, il che rende fondamentale per le aziende rafforzare le proprie politiche in materia di protezione dei dati o prepararsi a potenziali sanzioni. Lo scorso anno l'Unione europea ha implementato le rigide norme del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Negli Stati Uniti, il Consumer Privacy Act della California è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, mentre molti altri stati stanno attualmente valutando misure simili.

Queste normative in genere prevedono sanzioni severe per le aziende che non soddisfano i requisiti previsti. Per esempio, Facebook ha recentemente comunicato la sanzione di oltre 3 miliardi di dollari da parte della Federal Trade Commission per le carenze rilevate nelle politiche di protezione dei dati che hanno portato a diverse violazioni delle informazioni personali degli utenti.