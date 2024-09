Cos'è un data center?

Esistono diversi tipi di strutture di data center, e una singola azienda può utilizzarne più di uno, a seconda dei workload e delle esigenze aziendali.

Data center aziendali (on-premise)

In questo modello di data center, tutta l'infrastruttura IT e i dati sono ospitati in locale. Molte aziende scelgono i data center on-premise perché ritengono di avere un maggiore controllo sulla sicurezza delle informazioni e di poter rispettare più facilmente normative come il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea o l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) degli Stati Uniti. In un data center aziendale, l'azienda è responsabile di tutte le attività di distribuzione, monitoraggio e gestione.

Data center su cloud pubblico

I data center su cloud (chiamati anche data center di cloud computing) ospitano le risorse dell'infrastruttura IT per l'uso condiviso da parte di più clienti, da decine a milioni di clienti, tramite una connessione internet.

Molti dei più grandi data center cloud, chiamati data center hyperscale, sono gestiti dai principali provider di servizi cloud, come Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure e Oracle Cloud Infrastructure. La maggior parte dei principali provider di cloud esegue infatti diversi data center hyperscale in tutto il mondo. In genere, i provider di servizi cloud mantengono data center più piccoli e periferici, situati più vicino ai clienti cloud (e ai loro clienti). Per i workload in tempo reale e ad alta intensità di dati, come l'analytics dei big data, l'intelligenza artificiale (AI) e le applicazioni di content delivery, i data center all'edge aiutano a ridurre al minimo la latenza, migliorando le prestazioni complessive delle applicazioni e l'esperienza del cliente.

Data center gestiti e strutture di colocation

I data center gestiti e le strutture di colocation sono opzioni per le organizzazioni che non dispongono dello spazio, del personale o delle competenze per implementare e gestire la propria infrastruttura IT on-premise, in tutto o in parte, ma che preferiscono non ospitare tale infrastruttura utilizzando le risorse condivise di un data center su cloud pubblico.

In un data center gestito, l'azienda cliente noleggia server dedicati, storage e hardware di rete dal provider del data center, mentre il provider gestisce l'amministrazione, il monitoraggio e la gestione per l'azienda del cliente.

In una struttura di colocation, l'azienda cliente possiede tutta l'infrastruttura e affitta uno spazio dedicato per ospitarla all'interno della struttura. Nel modello di colocation tradizionale, l'azienda cliente ha accesso esclusivo all'hardware e piena responsabilità della sua gestione; il che è ideale per la privacy e la sicurezza ma spesso poco pratico, in particolare in caso di interruzioni o emergenze. Oggi, la maggior parte dei fornitori di colocation offre servizi di gestione e monitoraggio per i clienti che li desiderano.

I data center gestiti e le strutture di colocation vengono spesso utilizzati per ospitare tecnologie di backup remoto dei dati e disaster recovery per le piccole e medie imprese (PMI).