Cos'è un green data center?

Un approccio innovativo per migliorare la sostenibilità dei data center prevede l'utilizzo del calore residuo per ottenere ulteriori vantaggi energetici. Anziché considerare il calore di scarto come uno svantaggio, i data center lo utilizzano per scopi utili.

Un metodo è la cogenerazione, o produzione combinata di energia elettrica e calore (CHP, combined heat and power), in cui il calore di scarto viene catturato e utilizzato per generare elettricità aggiuntiva o fornire riscaldamento per altri processi. Questo migliora l'efficienza energetica complessiva e massimizza l'utilità dell'energia generata all'interno del data center.2