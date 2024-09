Diventare un'azienda veramente sostenibile è un'impresa difficile. Solo il 50% delle organizzazioni che hanno la sostenibilità come priorità assoluta riescono a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità ambientale.¹ Per questo motivo, non si può più prendere la questione sottogamba. Il raggiungimento della sostenibilità richiede impegno e trasformazione.

Ecco perché abbiamo creato questa guida per i pionieri della sostenibilità. La guida propone un percorso verso la prosperità e la crescita attraverso tre fasi: comprendere il mindset della sostenibilità, elaborare una roadmap della propria strategia e rendere operativa tale strategia. Vuoi concretizzare i tuoi obiettivi di sostenibilità attraverso le azioni della tua azienda? Iniziamo.