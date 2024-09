Portare avanti le conversazioni sull'infrastruttura IT Analizza in che modo l'IT e altri settori di un'organizzazione possono collaborare tra loro per capitalizzare le tendenze dell'IT. E scopri come questi gruppi possono utilizzare tali tendenze per ottenere un vantaggio competitivo, con l'obiettivo di offrire quelle funzionalità che garantiscono il successo aziendale di oggi e di domani.

Stai ottenendo il massimo dal tuo cloud ibrido? Nello studio di Forrester Consulting, i leader IT di vari settori d'industria condividono i modi per preparare l'infrastruttura IT al futuro e ottenere un vantaggio competitivo con un ambiente di cloud ibrido.

Cos'è IaaS (Infrastructure as a Service)? Ottieni un'introduzione ai servizi cloud, come IaaS. Scopri i suoi componenti e vantaggi e in che modo si collega a PaaS (platform as a service), SaaS (software as a service), BMaaS (bare metal as a service), contenitori ed elaborazione serverless.

Cos'è un mainframe? Scopri cosa sono i mainframe, come funzionano e in che modo le loro funzionalità espandono l'infrastruttura IT.

Cos'è la gestione IT? Scopri cos'è la gestione IT, quali sono i principi base della gestione e quali sono le caratteristiche chiave di una gestione IT efficace.