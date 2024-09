Che cos'è la gestione IT?

La supervisione dei progetti e delle operazioni IT in corso farà sempre parte di un mandato di gestione IT. Ma i CIO di oggi devono utilizzare la tecnologia in modi nuovi e innovativi per aiutare l'azienda a tenere il passo con i rapidi cambiamenti.

I software e gli strumenti di gestione IT possono aiutare. I dati e le analisi, così come il cloud, sono alcune delle aree che i CIO hanno perseguito. Allo stesso tempo, stanno guardando l'AI, l'Internet of Things (IoT) e altro ancora per prepararsi al futuro.



Analisi



Una soluzione analitica può estrarre rapidamente terabyte di dati operativi per trovare la causa principale degli impatti del servizio. Aiuta a identificare potenziali colli di bottiglia, a prevedere le interruzioni e ad aumentare l'efficienza. Le organizzazioni ottengono informazioni su problemi di dati o di elaborazione, tendenze IT negative e anomalie, rendendo più facile l'adozione di misure per evitare il caos del sistema.



Al di là dell'ottica interna, le analisi forniscono insight per aiutare le aziende a comprendere meglio i propri clienti, che a loro volta possono guidare la strategia aziendale.



Cloud computing



I servizi cloud offrono scalabilità, sicurezza dei dati, servizi di recupero dei dati e altro ancora. L'utilizzo del cloud può migliorare l'efficienza e ridurre i costi dell'infrastruttura. Può avvantaggiare tutti gli aspetti del business, dalle operazioni alla finanza, nonché aiutare a posizionare l'organizzazione verso soluzioni trasformative basate sul cloud in futuro.



Numerose aziende ospitano le applicazioni core business su mainframe, che elaborano milioni di transazioni ogni giorno. L'abilitazione del cloud aiuta i reparti IT a modernizzare i propri sistemi mainframe, liberando i CIO per concentrarsi su altre priorità. Le organizzazioni utilizzano livelli più elevati di produttività e prestazioni con un sovraccarico inferiore.



AI e cognitive computing



I sistemi di AI analizzano i dati, apprendono e prevedono i problemi per aiutare i responsabili IT a fornire una migliore qualità del servizio. Inoltre, i chatbot basati su AI possono avere funzione di agenti virtuali, parlando con gli utenti per risolvere problemi tecnici. I clienti possono anche utilizzarli per conoscere prodotti e servizi. In futuro, il cognitive computing potrebbe diventare fondamentale per aiutare le aziende a gestire l'IT e ad accelerare l'innovazione.



IoT



Le piattaforme IoT raccolgono e analizzano i dati da dispositivi e sensori, contribuendo a risolvere proattivamente i problemi e migliorando la produttività. I responsabili IT possono ricavare rapidamente insight su ciò che l'organizzazione sta facendo bene e su ciò che potrebbe fare meglio.



L’apprendimento cognitivo consente inoltre all'azienda di sbloccare il valore dell'IoT. Innanzitutto, potrebbe combinare più flussi di dati per identificare i modelli e fornire più contesto di quanto sarebbe altrimenti disponibile. Anche i sensori intelligenti hanno il potenziale per effettuare un'autodiagnosi e adattarsi all'ambiente circostante senza la necessità di un intervento umano.