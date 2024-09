Che cos'è l'edge computing?

Dai veicoli connessi ai bot intelligenti nel reparto produzione, la quantità di dati generata dai dispositivi presenti nel mondo è più elevata che mai, eppure la maggior parte dei dati IoT non viene neanche usata. Per esempio, in base a uno studio McKinsey & Company, una piattaforma petrolifera in mare aperto genera dati da 30.000 sensori, ma attualmente meno dell'1% viene utilizzato per prendere decisioni.1

L'edge computing sfrutta le crescenti capacità di calcolo dei dispositivi per fornire insight approfonditi e analisi predittive quasi in tempo reale. Questa maggiore capacità di analytics nei dispositivi edge può potenziare l'innovazione per migliorarne la qualità e il valore. Inoltre, fa sorgere importanti domande strategiche: come gestire la distribuzione di carichi di lavoro che eseguono questi tipi di azioni in presenza di maggiore capacità di calcolo? Come utilizzare l'intelligenza integrata nei dispositivi per influenzare i processi operativi per i dipendenti, i clienti e l'azienda in modo più reattivo? Per ottenere più valore possibile da tutti questi dispositivi, occorre spostare significativi volumi di calcolo nel dispositivo edge.