Innocens BV

Una startup del settore sanitario riduce anche di diverse ore il tempo necessario per identificare i neonati a rischio di sviluppare sepsi, consentendo un intervento precoce e più efficace, collaborando con IBM® per lo sviluppo di una soluzione di edge computing predittivo utilizzando l’apprendimento automatico.

Sfida di business Una delle sfide principali per i neonatologi (i medici che si occupano di neonati) è individuare al meglio quando i neonati prematuri sono a rischio di sepsi, un’infezione del flusso sanguigno.Per intervenire in tempo ed evitare complicazioni e potenzialmente la morte, Innocens voleva utilizzare l’intelligenza artificiale per accelerare i tempi di diagnosi e trattamento della sepsi.

Trasformazione Collaborando con un team di data scientist e sviluppatori IBM, Innocens ha sviluppato una soluzione di edge computing che acquisisce e analizza i segnali vitali in tempo reale utilizzando modelli di apprendimento automatico.La soluzione fornisce ai medici previsioni estremamente accurate su quando i neonati presentano i pattern dei fattori di rischio per la sepsi.