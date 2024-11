Tipi di unità di elaborazione centrale (CPU)

Unità di elaborazione grafica (GPU)

Sebbene il termine “unità di elaborazione grafica” includa la parola “grafica”, questa formulazione non coglie veramente l'essenza delle GPU, ovvero la velocità. In questo caso, la maggiore velocità è la causa dell'accelerazione della grafica computerizzata.

La GPU è un tipo di circuito elettronico con applicazioni immediate per PC, smartphone e console per videogiochi (era il suo uso originario). Ora le GPU servono anche a scopi estranei all'accelerazione grafica, come il mining di criptovalute e l'addestramento di reti neurali.

Microprocessori

La ricerca della miniaturizzazione del computer è proseguita quando la scienza informatica ha creato una CPU così piccola da poter essere contenuta all'interno di un piccolo chip a circuito integrato, chiamato microprocessore. I microprocessori sono classificati in base al numero di core che supportano.

Un core CPU è il "cervello nel cervello" e svolge la funzione di unità di elaborazione fisica all'interno di una CPU. I microprocessori possono contenere più processori. Nel frattempo, un core fisico è una CPU integrata direttamente in un chip, ma che occupa solo un socket, consentendo così ad altri core fisici di attingere allo stesso ambiente di elaborazione.

Dispositivi di output

L'informatica sarebbe un'attività molto limitata senza la presenza di dispositivi di output per eseguire i set di istruzioni della CPU. Tali dispositivi includono periferiche che si collegano all'esterno di un computer e ne aumentano notevolmente la funzionalità.

Le periferiche forniscono all'utente del computer i mezzi per interagire con il computer e fargli elaborare le istruzioni secondo i suoi desideri. Includono elementi essenziali per il desktop come tastiere, mouse, scanner e stampanti.

Le periferiche non sono gli unici accessori comuni al computer moderno. Esistono anche dispositivi di input/output ampiamente utilizzati che ricevono e trasmettono informazioni, come videocamere e microfoni.

Consumo energetico

Il consumo di energia influisce su diversi aspetti. Uno di questi è la quantità di calore prodotta dai processori multi-core e il modo in cui dissipare il calore in eccesso da questo dispositivo in modo che il processore del computer rimanga termicamente protetto. Per questo motivo, i data center iperscalabili (che ospitano e utilizzano migliaia di server) sono progettati con ampi sistemi di condizionamento e raffreddamento dell'aria.

Ci sono anche questioni di sostenibilità, anche se parliamo di pochi computer invece che di qualche migliaio. Più potenti sono il computer e le sue CPU, maggiore sarà l'energia necessaria per supportarne il funzionamento e, in alcuni casi di dimensioni macro, ciò può significare gigahertz (GHz) di potenza di calcolo.

Chip specializzati

L'intelligenza artificiale (AI), ovvero lo sviluppo più profondo dell'informatica fin dalle sue origini, sta ora influenzando la maggior parte, se non tutti, gli ambienti informatici. Uno degli sviluppi a cui stiamo assistendo nel settore delle CPU è la creazione di processori speciali costruiti appositamente per gestire i grandi e complessi carichi di lavoro associati all'AI (o ad altri scopi speciali):

Tali apparecchiature includono il tensor streaming processor (TSP), che gestisce le attività di apprendimento automatico (ML) oltre alle applicazioni di intelligenza artificiale. Altri prodotti altrettanto adatti all'AI sono il processore AMD Ryzen Threadripper 3990X a 64 core e il processore desktop Intel Core i9-13900KS, che utilizza 24 core.

Per un'applicazione come l'editing video, molti utenti optano per la CPU Intel Core i7 14700KF a 20 core e 28 thread. Altri ancora scelgono il Ryzen 9 7900X, considerato la migliore CPU di AMD per l'editing video.

In termini di processori per videogiochi, l'AMD Ryzen 7 5800X3D è dotato di una tecnologia 3D V-Cache che aiuta a elevare e accelerare la grafica di gioco.

Per l'elaborazione generica, come l'esecuzione di un sistema operativo come Windows o la navigazione in siti web multimediali, qualsiasi processore AMD o Intel di modello recente dovrebbe gestire facilmente le attività di routine.

Transistor

I transistor sono estremamente importanti per l'elettronica in generale e per l'informatica in particolare. Il termine è un mix di “resistenza di trasferimento” e si riferisce tipicamente a un componente costituito da semiconduttori utilizzato per limitare e/o controllare la quantità di corrente elettrica che scorre in un circuito.

Nell'informatica, i transistor sono altrettanto fondamentali. Il transistor è l'unità di base per la creazione di tutti i microchip. I transistor contribuiscono a formare la CPU e a creare il linguaggio binario di 0 e 1 che i computer utilizzano per interpretare la logica booleana.