Eseguendo rapidamente calcoli matematici, una GPU riduce il tempo necessario affinché un computer esegua più programmi e questo lo rende un fattore di abilitazione essenziale delle tecnologie emergenti e future come machine learning (ML), intelligenza artificiale (AI) e blockchain.

Prima dell'invenzione delle GPU negli anni '90, i controller grafici nei PC e nei controller per videogiochi si basavano sull'unità di elaborazione centrale (CPU) di un computer per eseguire le attività. Fin dai primi anni '50, le CPU erano i processori più importanti in un computer, seguendo tutte le istruzioni necessarie per eseguire i programmi, come la logica, il controllo e l'input/output (I/O). Con l'avvento dei giochi personali e della progettazione assistita da computer (CAD) negli anni '90, tuttavia, al settore serviva un modo più veloce ed efficiente per combinare i pixel in un breve lasso di tempo.

Nel 2007, Nvidia ha creato CUDA (Compute Unified Device Architecture), un software che ha fornito agli sviluppatori l'accesso diretto alle capacità di calcolo parallelo delle GPU, consentendo loro di utilizzare la tecnologia GPU per una gamma più ampia di funzioni rispetto al passato. Negli anni 2010, la tecnologia GPU ha acquisito ancora più funzionalità, forse in modo più significativo il ray-tracing (la generazione di immagini al computer tracciando la direzione della luce da una telecamera) e i tensor core (progettati per consentire il deep learning).

Grazie a questi progressi, le GPU hanno svolto un ruolo importante nell'accelerazione dell'AI e nei processori di deep learning, contribuendo ad accelerare lo sviluppo di applicazioni AI e di Apprendimento automatico (ML). Oggi, oltre ad alimentare le console di gioco e i software di editing, le GPU alimentano funzioni di elaborazione all'avanguardia fondamentali per molte aziende.