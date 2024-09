Scopri cos'è un SDDC (Software-Defined Data Center) e quali vantaggi a breve e lungo termine può offrire

Scopri in che modo un SDDC basato sul cloud può accelerare l'implementazione

Riesamina i requisiti chiave per scegliere un provider cloud

Gli sforzi tesi a soddisfare l'esigenza di migliorare l'agilità IT stanno spingendo le organizzazioni ad esplorare nuove architetture di data center. Le organizzazioni devono accelerare la fornitura di servizi tecnologici mantenendo al tempo stesso il controllo sull'IT, riducendo al minimo la complessità e abbassando i costi.

In poche parole, i processi per l'approvvigionamento e l'implementazione dell'infrastruttura tradizionale sono troppo lenti e macchinosi. I gruppi di business e gli sviluppatori di software non possono aspettare settimane o mesi per l'acquisto e il provisioning di una nuova infrastruttura fisica. Per sfruttare al meglio le mutevoli condizioni del mercato e soddisfare le aspettative dei clienti, i team hanno bisogno di risorse in un lasso di tempo misurabile in ore o minuti.

Un'architettura SDDC (Software-Defined Data Center) può aiutare a migliorare notevolmente l'agilità IT. Eseguendo il pooling delle risorse dell'infrastruttura, standardizzando gli strumenti di gestione nei livelli dell'infrastruttura e abilitando un provisioning basato sulle politiche, un SDDC può aiutare i gruppi IT a rispondere più velocemente alle nuove richieste di risorse IT. Allo stesso tempo, un SDDC consente ai gruppi IT di mantenere il controllo sul provisioning, ridurre i costi e stabilire un percorso per la modernizzazione delle applicazioni.