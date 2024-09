A volte chiamata rete dietro i server, una SAN comprende un'infrastruttura di comunicazione che fornisce connessioni fisiche e consente a un dispositivo any-to-any di collegarsi alla rete utilizzando elementi interconnessi, come switch e director. La SAN può anche essere vista come un'estensione del concetto di bus di storage. Questo concetto consente ai server e ai dispositivi di storage di interconnettersi utilizzando elementi simili, come le LAN (Local Area Network) e le WAN (Wide Area Network). Una SAN include anche un livello di gestione che organizza le connessioni, gli elementi di storage e i sistemi di computer. Questo livello garantisce trasferimenti di dati protetti e affidabili.

Le SAN attuali creano nuove modalità di collegamento dello storage ai server, consentendo di migliorare la disponibilità e le prestazioni. Collegano gli array di storage condivisi e le librerie nastro a più server utilizzati dai server in cluster per il failover. Inoltre, possono superare i tradizionali colli di bottiglia del traffico di rete, consentendo trasferimenti di dati diretti ad alta velocità tra server e dispositivi di storage in tre modi: