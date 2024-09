Quando si valuta una soluzione per l'archiviazione dei dati, vi sono molti motivi per prendere in considerazione un'opzione basata sull'archiviazione ad oggetti, in particolare in un'era di comunicazione digitale e internet come la nostra, in cui si producono grandi volumi di dati multimediali basati sul web a un ritmo sempre crescente.

Memorizzazione/gestione di dati non strutturati

Oggi l'archiviazione ad oggetti è sempre più utilizzata per rispondere alle esigenze del cloud computing e gestire i dati non strutturati, che, secondo le stime degli analisti, in un prossimo futuro rappresenteranno la stragrande maggioranza di tutti i dati a livello globale. Il volume dei contenuti generati sul web – e-mail, video, social media, documenti, dati sensore prodotti da dispositivi IoT (Internet of Things) e altro ancora – è enorme e continua a crescere. I dati non strutturati sono di norma statici (immutabili) ma possono essere richiesti in qualsiasi momento e ovunque (come le immagini e i file video, ad esempio, o i backup di dati archiviati).

L'archiviazione ad oggetti basata sul cloud è ideale per la conservazione dei dati a lungo termine. Può essere utilizzata per sostituire gli archivi tradizionali, come i NAS (Network-Attached Storage), riducendo così l'infrastruttura IT, ma anche per archiviare e memorizzare facilmente i dati obbligatori che, in base alle normative, devono essere conservati per lunghi periodi di tempo, oppure per conservare in modo efficiente grandi quantità di contenuti rich media (immagini, video, ecc.) a cui non si accede di frequente.

Scalabilità

Il vantaggio più significativo offerto dall'archiviazione ad oggetti è forse la scalabilità illimitata. Gli oggetti, o unità distinte di dati (in qualsiasi quantità), sono memorizzati in un ambiente di dati strutturalmente semplice, all'interno di una periferica di memoria come un server. Per ampliare le capacità di calcolo, e per supportare le velocità di elaborazione più elevate richieste da file di grandi dimensioni come video o immagini, è sufficiente aggiungere altri dispositivi/server in parallelo a un cluster di archiviazione ad oggetti.

Riduzione della complessità

L'archiviazione ad oggetti elimina la complessità derivante da uno Hierarchical File System con cartelle e directory. Il potenziale ritardo nelle prestazioni è minore, e l'efficienza nel recupero dei dati è maggiore, perché non ci sono cartelle, directory o gerarchie complesse da esplorare. Questo consente di migliorare le prestazioni, soprattutto nella gestione di grandi quantità di dati.

Disaster recovery/disponibilità

I sistemi di archiviazione ad oggetti possono essere configurati in modo che replichino i contenuti. Se un disco all'interno di un cluster smette di funzionare, sarà disponibile un disco duplicato che permetterà al sistema di continuare a funzionare senza interruzioni o degrado delle prestazioni. I dati potranno essere replicati all'interno di nodi e cluster e tra centri dati distribuiti per un backup aggiuntivo offsite, o anche in diverse aree geografiche.

L'archiviazione ad oggetti è un'alternativa più efficiente alle soluzioni di backup su nastro, che prevedono appunto dei nastri che devono essere fisicamente caricati e rimossi dalle unità nastro e spostati offsite per la ridondanza geografica. L'archiviazione ad oggetti può essere utilizzata per eseguire il backup automatico sul cloud di database on-premises e/o per replicare i dati tra i data center distribuiti, a costi contenuti. Per garantire il disaster recovery, basta aggiungere un ulteriore backup offsite o anche in diverse aree geografiche.

Per un ulteriore approfondimento sul disaster recovery, consulta "Backup e disaster recovery: una guida completa".

Metadati personalizzabili

Ricordiamo che ogni oggetto è un repository autonomo che include metadati o informazioni descrittive a esso associate. Gli oggetti utilizzano questi metadati per funzioni importanti, come i criteri per la conservazione, la cancellazione e l'instradamento, le strategie di disaster recovery (protezione dei dati) o la convalida dell'autenticità dei contenuti. È anche possibile personalizzare i metadati con del contesto aggiuntivo, che può successivamente essere estratto e sfruttato, ad esempio, per eseguire insight e analytics di business sul servizio clienti o sulle tendenze del mercato.

Convenienza

I servizi di archiviazione ad oggetti utilizzano un sistema di pagamento pay-as-you-go che non comporta costi iniziali o investimenti di capitale. Prevedono invece il pagamento di una quota di abbonamento mensile per una determinata quantità di capacità di archiviazione, recupero di dati, utilizzo della larghezza di banda e transazioni API. Il prezzo è di solito stabilito per fasce o in base al volume (ossia, si paga di meno per i volumi di dati molto grandi).

Sono poi possibili ulteriori risparmi sui costi, ad esempio utilizzando hardware per server standard, dato che le soluzioni di archiviazione ad oggetti hanno vincoli hardware limitati e possono essere implementate sulla maggior parte dei server standard adeguatamente configurati. Questo riduce l'esigenza di acquistare nuovo hardware quando si implementa una piattaforma di archiviazione ad oggetti on-premises, e consente persino di utilizzare hardware proveniente da più fornitori.

Compatibilità cloud

L'archiviazione ad oggetti è una soluzione ideale per gli ambienti cloud e ospitati che offrono storage as a service multi-tenant. Ciò consente a molte aziende o reparti all'interno di un'azienda di condividere lo stesso repository di archiviazione, con accesso individuale a una parte separata dello spazio di archiviazione. Questo approccio con archivio condiviso ottimizza intrinsecamente scala e costi. Utilizzando uno storage cloud a basso costo è possibile ridurre l'infrastruttura IT on-site dell'organizzazione, pur mantenendo i dati accessibili quando necessario. La tua azienda, ad esempio, potrebbe utilizzare una soluzione di archiviazione ad oggetti basata sul cloud per raccogliere e memorizzare grandi quantità di dati IoT e di dati su rete mobile non strutturati per le applicazioni destinate ai dispositivi intelligenti.