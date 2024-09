Cos'è lo storage di file?

Le comunicazioni di oggi si stanno spostando rapidamente verso il cloud per ottenere i vantaggi di un approccio di storage condiviso che ottimizza intrinsecamente scalabilità e costi. Puoi ridurre l'infrastruttura IT onsite della tua organizzazione utilizzando uno storage su cloud a basso costo mantenendo i dati accessibili quando necessario.

Simile a un sistema di storage di file onsite, lo storage di file basato su cloud, chiamato anche hosting di storage di file, consente a più utenti di condividere gli stessi dati dei file. Ma invece di archiviare i file di dati localmente su un dispositivo NAS, è possibile archiviare questi file offsite in data center (il cloud) ed accedervi tramite Internet.

Con lo storage di file basato su cloud, non è più necessario aggiornare l'hardware di storage ogni tre o cinque anni o pianificare l'installazione, la manutenzione e il personale necessario per la gestione. Invece è sufficiente abbonarsi a un servizio di storage su cloud per un canone mensile o annuale prevedibile. È possibile ridurre il personale IT o riassegnare queste risorse tecniche ad aree più redditizie della tua azienda.

La memorizzazione dei dati di file nel cloud consente inoltre di aumentare la capacità in base alle necessità e on demand. Generalmente, i servizi di storage di file basati su cloud offrono livelli semplici predefiniti con diversi livelli di capacità e requisiti di prestazioni del carico di lavoro (numero totale di operazioni di input/output al secondo, o iOPS), oltre alla protezione dei dati e alla replica su altri data center per la business continuity, tutto per una tariffa mensile calcolabile. In alternativa, è possibile aumentare o ridurre gli IOPS ed espandere dinamicamente i volumi di dati, pagando solo per le risorse utilizzate.

Esistono vantaggi strategici per i servizi di storage su cloud in abbonamento, in particolare per organizzazioni più grandi e multisito. Questi comprendono facilità di condivisione in una rete di posizioni, disaster recovery e la facilità di aggiunta di innovazioni e tecnologie che emergono nel futuro.