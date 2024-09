Cos'è lo storage a blocchi?

SAN

Spesso, gli sviluppatori distribuiscono lo storage a blocchi utilizzando una SAN (Storage Area Network). La SAN è una rete informatica che fornisce l'accesso allo storage di dati. Le SAN presentano lo storage a blocchi ad altri sistemi in rete, come se tali blocchi fossero dispositivi collegati in locale. Ad esempio, un server può collegarsi a una SAN utilizzando una connessione di rete di dati - come Fibre Channel, iSCSI (Internet Small Computer System Interface) o Infiniband - per accedere a un blocco come se fosse un volume a cui si accede in locale. Puoi anche configurare più array di storage su una SAN e collegare più server alla SAN.



Una SAN è costituita da molti elementi o livelli. Il primo è il livello host, che è composto dal server - su cui è in esecuzione un sistema operativo di rete - collegato alla rete di dati tramite una scheda adattatore bus host, collegata alla rete di storage tramite un cavo. Il livello host è collegato al livello fabric, una raccolta di dispositivi, come switch SAN, router, bridge di protocollo, dispositivi gateway e cavi. Il livello fabric interagisce con il livello di storage, composto dai dispositivi di storage fisici, come dischi fissi, nastri magnetici o supporti ottici.

Array RAID

Lo storage a blocchi, da solo, non offre molto per quanto riguarda la ridondanza, rendendo gli array RAID una considerazione importante per qualsiasi implementazione di storage a blocchi mission-critical. RAID (redundant array of independent disks) protegge i dati scrivendoli su due o più unità; in caso di malfunzionamento di un disco, le informazioni presenti sugli altri dischi possono di solito sostituirlo senza che gli utenti riscontrino un'interruzione.

Soluzioni open source

Le alternative open source alle soluzioni SAN tradizionali incentrate sui fornitori sono in aumento, con nuovi progetti che emergono su base quasi giornaliera, mentre i progetti consolidati continuano a migliorare e ad aggiungere funzionalità. Il progetto open source FreeNAS offre lo storage a blocchi e RAID definito da software; Openfiler è un'altra soluzione di storage open source che include il supporto per lo storage a blocchi e RAID.

Sebbene la tecnologia open source sia una promessa significativa nel settore dello storage, richiede competenza per garantire il successo e questo significa che gli amministratori di storage di oggi dovranno rivolgersi ai fornitori per il supporto e l'assistenza.