IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud (VPC) permette di archiviare file su cloud NFSv4.1 in maniera sicura e permanente. Questo sistema di data storage consente di creare condivisioni zonali di file per IBM Cloud Virtual Servers su Virtual Private Cloud. Ottieni il controllo totale e contribuisci a ridurre al minimo i costi grazie all'architettura basata su flash. Crea condivisioni file da 10 a 32.000 GB ed esegui il provisioning con un'ampia gamma di opzioni flessibili per adattarti rapidamente ai cambiamenti del carico di lavoro richiesto.