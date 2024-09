IC4V Shared è offerto in due modelli di consumo: On-Demand e Reserved. Con la modalità "On-Demand", le risorse di elaborazione vengono rese disponibili agli utenti in base alle necessità e fatturate su base oraria. Questo modello è la soluzione migliore per le macchine virtuali utilizzate per un breve periodo di tempo o per esigenze di capacità variabili come il cloud bursting e l'esecuzione di workload DR non critici.

Con "Reserved", i clienti possono prenotare le proprie esigenze di capacità di calcolo con una prenotazione anticipata in un modello di fatturazione mensile, garantendo la disponibilità delle risorse. Ad eccezione del calcolo, tutte le risorse come lo storage e l'uscita vengono addebitate in base all'utilizzo effettivo sia per i modelli di consumo "On demand" che per quelli "Riservati".