Massimizzare il potenziale dell'AI generativa con l'hybrid cloud L'AI nel framework dell'hybrid cloud consente alle aziende di ottenere risultati trasformativi, ottimizzare le operazioni e mantenere un vantaggio competitivo in un panorama sempre più digitale.

L'intelligenza artificiale (AI) sta rimodellando i settori con le sue capacità di trasformazione Dai sistemi informatici ad alte prestazioni al monitoraggio e all'ottimizzazione continui, queste sette strategie chiave consentiranno alla tua organizzazione di sfruttare appieno il potenziale dell'AI.

Forrester: modernizza l'ambiente delle tue applicazioni mainframe Le nuove piattaforme informatiche nel cloud stanno favorendo una maggiore interazione diretta e digitale con le aziende, in modalità che i mainframe tradizionali non sono progettati per gestire.

Hybrid cloud connesso: la chiave per un'innovazione continua Un'architettura IT connessa e senza interruzioni è fondamentale per trovare il giusto equilibrio tra innovazione, sicurezza e velocità di commercializzazione, e per realizzare delle basi su cui la tua organizzazione può costruire con fiducia.

Trasforma il tuo approccio all'hybrid cloud Secondo IDC, il 78% delle organizzazioni IT concorda sul fatto che le offerte XaaS rappresentano una parte fondamentale della loro strategia futura. IBM, con la sua attenzione verso le soluzioni XaaS e una piattaforma completa di dati e AI, è pronta a diventare leader in quest'era di trasformazione.

Integra l'AI in ogni aspetto del business Un obiettivo chiave per le aziende continuerà a essere l’integrazione dell'AI in ogni aspetto del business. Questo documento di IDC evidenzia i cambiamenti a livello di organizzazione, processo e tecnologia necessari per raggiungere questo obiettivo.

Scopri i vantaggi dell'hybrid cloud Una piattaforma aperta di hybrid cloud di IBM e Red Hat è un catalizzatore di innovazione e valore aziendale. Connetti e integra la tua infrastruttura IT e rendi accessibili i dati alle persone giuste, al momento giusto.

Crea un business resiliente con l'hybrid cloud Ogni giorno, i responsabili dell'IT e della sicurezza devono affrontare incertezze e rischi, destreggiarsi in un ambiente normativo in continua evoluzione e cercare al contempo di impedire eventuali violazioni della sicurezza che potrebbero bloccare le funzioni aziendali essenziali per settimane o mesi.