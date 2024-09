Confronto tra costo, tecnologia e provider



Ho osservato o ho preso parte alle decisioni di acquisto di server di alcune migliaia di clienti, da titolari di piccole aziende che pubblicavano un sito Web per la prima volta, a piattaforme consolidate, con decine di milioni di visite ogni giorno. Anche se ognuno di questi acquirenti aveva requisiti e priorità differenti per quanto riguarda un server cloud, alcuni fattori decisivi per la scelta erano comuni in tutti questi processi decisionali:

Quanto costa? Qual è la migliore configurazione/tecnologia? Qual è il provider più affidabile?



Ogni amministratore di sito Web si è trovato a dover rispondere a queste tre domande. Anche se sembrano abbastanza semplici, finiscono per sovrapporsi, e la decisione di acquisto comincia a diventare un po' più complicata:

Si presume che tutti sceglieranno un server cloud che cade nello "sweet spot" dove i tre cerchi si sovrappongono, ma non sempre è così. Decisioni sull'hosting totalmente valide possono contemplare ogni area di quel grafico.



Suddividiamo il grafico in aree distinte, per capire perché un utente dovrebbe scegliere un server in ciascuna area:

Zona 1: il budget ha la priorità su qualsiasi altra cosa.





amministratori IT presso enormi aziende, che dispongono di server on-premise o clienti affezionati, che non vogliono cambiare provider.





acquirenti che hanno bisogno dell'infrastruttura più veloce, potente e scalabile sul mercato.





clienti affezionati a un provider, a patto che tale fedeltà non li costringa a sforare il budget.





utenti che desiderano avere la tecnologia più recente e considerano importante gestirla tramite un unico provider.





utenti che sceglieranno l'ambiente cloud che fornisce le prestazioni migliori per il loro budget, indipendentemente dal provider.





utenti che sceglieranno l'ambiente cloud che fornisce le prestazioni migliori per il loro budget, indipendentemente dal provider. Zona 7: acquirenti che danno importanza a tutte e tre le loro priorità e possono scegliere un ambiente che soddisfi le loro esigenze.

Tra una decisione iniziale di acquisto e quella successiva ci sono parecchi passaggi.

Indipendentemente da come si prende una decisione iniziale di acquisto, quando è il momento del prossimo server cloud, c'è un nuovo fattore da prendere in considerazione: probabilmente si vorrà crescere nello stesso posto.

Cambiare provider può essere complicato, gestire ambienti che comprendono diversi provider è più difficile e, se i server devono interagire, generalmente lo fanno sulla rete Internet pubblica, quindi, non garantiranno le migliori prestazioni.

Se dovessi scegliere l'area che interpreta meglio la tua decisione di acquisto, quale sarebbe?

Kevin Hazard

PIattaforma IBM Cloud—Leader del marketing delle infrastrutture

Twitter: @khazard (link esterno a ibm.com)