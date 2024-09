Utilizzando un hypervisor su un server host si aumenterà al massimo l'uso di questo hardware, ma gli utenti della maggior parte delle aziende avranno bisogno di più macchine virtuali rispetto a quelle che possono adattarsi su un singolo server fisico. Qui entra in gioco la tecnologia clustering di VMware.

VMware condivide le risorse tra gli host raggruppandole in un cluster e considerandole come macchina singola. Quindi, è possibile utilizzare la tecnologia di clustering VMware per creare pool di risorse hardware tra gli hypervisor in esecuzione su ogni host nel cluster. Quando si aggiunge una VM a un cluster, si può dare a tale VM accesso a queste risorse in pool. Possono esistere molti cluster in un'azienda basata sulla tecnologia VMware.

VMWare permette di creare e gestire cluster all'interno del proprio ambiente vSphere. Un cluster supporta molte funzioni di vSphere, tra cui il bilanciamento del carico di lavoro, l'high availability e la resilienza a tolleranza d'errore.

Il clustering VMWare consente di accedere a diverse funzioni VMWare per fare in modo che l'esecuzione dell'infrastruttura virtuale si svolga in modo regolare e affidabile:

VMware HA

La soluzione vSphere High Availability (HA) di VMware (link esterno a ibm.com) consente di commutare macchine virtuali tra host fisici, se l'hardware sottostante non funziona. Monitora il cluster e se rileva un errore hardware, riavvia le VM su host alternativi.

VSphere HA designa un host in un cluster come "master", gli altri sono definiti "slave". Il master comunica con vCenter Server, segnalando lo stato delle VM e degli host slave protetti.

VMware Fault Tolerance

Sebbene vSphere HA garantisca un ripristino rapido dalle interruzioni, è comunque possibile che ci sia un periodo di inattività mentre sposta e riavvia una macchina virtuale. Se è necessaria ulteriore protezione per le applicazioni mission-critical, vSphere Full Tolerance (link esterno a ibm.com) offre un livello superiore di disponibilità. E garantisce che non verranno persi dati, transazioni o connessioni.

VSphere Fault Tolerance opera eseguendo una VM primaria e una secondaria su host separati nel cluster e garantendo che esse siano identiche in qualsiasi punto. Se uno degli host smette di funzionare, l'altro rimarrà attivo e continuerà ad essere operativo e vSphere Fault Tolerance creerà una nuova VM secondaria, ristabilendo la ridondanza. VSphere automatizza l'intero processo.

VMware DRS

Se si lasciano eseguire molte VM su macchine host senza gestirle, è possibile incorrere in problemi. Alcune VM richiederanno più risorse di CPU e memoria rispetto ad altre. Questo può creare uno sbilanciamento dei carichi di lavoro, con host che gestiscono sovraccarichi di lavoro mentre altri rimangono inattivi. VMWare Distributed Resource Scheduling (DRS) (link esterno a ibm.com) risolve questo problema bilanciando carichi di lavoro tra diversi hypervisor ESXi.

DRS, una funzione di vSphere Enterprise Plus, opera in un cluster di host ESXi che condividono risorse. Tale funzione monitora l'utilizzo di CPU e RAM da parte dell'host e sposta le VM tra i vari host al fine di evitare situazioni di host sovraccarichi e sottoutilizzati. È possibile impostare queste politiche di allocazione in modo autonomo per riallocare le risorse in modo aggressivo o per nuovi bilanciamenti meno frequenti.