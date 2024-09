Cos'è la virtualizzazione del desktop?

La virtualizzazione dei desktop offre molti potenziali vantaggi che possono variare in base al modello di implementazione scelto.

Amministrazione semplificata. La virtualizzazione del desktop può semplificare la gestione delle esigenze di elaborazione dei team IT. La tua azienda può mantenere un singolo modello di VM per i dipendenti con ruoli o funzioni simili, invece di mantenere singoli computer che devono essere riconfigurati, aggiornati o corretti mediante l'applicazione di patch ogni volta che è necessario apportare modifiche al software. Questo consente di risparmiare tempo e risorse IT.

Risparmi sui costi. Molte soluzioni di desktop virtuale consentono di spostare la maggior parte del tuo budget IT da spese di capitale a spese operative. Poiché le applicazioni ad alta intensità di calcolo richiedono meno potenza di elaborazione quando sono distribuite tramite VM ospitate su un server del data center, la virtualizzazione del desktop può estendere la vita dei dispositivi dell'utente finale più vecchi o meno potenti. Le soluzioni di desktop virtuale on-premise possono richiedere un investimento iniziale significativo in hardware del server, software dell'hypervisor e altre infrastrutture, rendendo il modello DaaS basato su cloud, in cui si paga semplicemente una tariffa regolare basata sull'uso, un'opzione più interessante.

Aumento della produttività. La virtualizzazione del desktop consente ai dipendenti di accedere più facilmente alle risorse di calcolo dell'azienda. Possono lavorare sempre e ovunque, da qualsiasi dispositivo supportato con una connessione Internet.

Supporto per un'ampia varietà di tipi di dispositivo. I desktop virtuali possono supportare l'accesso al desktop remoto da un'ampia varietà di dispositivi, inclusi laptop e desktop, thin client, zero client, tablet e persino alcuni cellulari. È possibile utilizzare i desktop virtuali per offrire esperienze simili a quelle delle workstation e l'accesso al desktop completo ovunque e in qualsiasi momento, indipendentemente dal sistema operativo nativo del dispositivo dell'utente finale.

Maggiore sicurezza. Nella virtualizzazione del desktop, l'immagine del desktop è astratta e separata dall'hardware fisico usato per effettuare l'accesso e la VM usata per fornire l'immagine del desktop può essere un ambiente strettamente controllato gestito dal reparto IT aziendale.

Agilità e scalabilità. È facile e veloce implementare nuove VM o utilizzare nuove applicazioni quando necessario ed è altrettanto facile eliminarle quando non sono più necessarie.

Migliori esperienze dell'utente finale. Implementando la virtualizzazione del desktop, offri ai tuoi utenti finali un'esperienza ricca di funzioni senza sacrificare le funzionalità su cui fanno affidamento, come la stampa o l'accesso alle porte USB.