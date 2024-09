Quali sono i vantaggi del cloud computing?

Se stai valutando l'adozione di tecnologie e prassi cloud, riceverai tantissime diverse indicazioni sui vantaggi che potresti riscontrare.

Infrastruttura e carichi di lavoro

Molte aziende considerano i bassi costi iniziali e gli attributi di pagamento a consumo (pay-as-you-go) dei risparmi molto significativi sui costi. Porranno l'accento sui considerevoli costi di sviluppo e gestione dei data center e sosterranno la necessità di evitarli al fine di risparmiare. Le cifre possono diventare astronomiche, a seconda di come vengono calcolate.

Piattaforme SaaS e per lo sviluppo su cloud

Un provider SaaS potrebbe parlare dei risparmi derivanti dal pagamento per l'accesso alle applicazioni rispetto all'acquisto di software pronto all'uso. I provider di software aggiungeranno questi vantaggi di "attributo cloud" alle specifiche del loro software. Di recente, il dibattito sul tema dei risparmi che le piattaforme basate sul cloud possono offrire agli sviluppatori si è intensificato.

Velocità e produttività

Quanto vale per il tuo business la possibilità di ottenere una nuova applicazione in 30 ore, anziché dai sei ai nove mesi? In modo analogo, il concetto generico di "produttività del personale" non rende giustizia al contributo in termini di funzionalità che dashboard cloud, statistiche in tempo reale e analytics attiva possono dare alla riduzione degli oneri amministrativi. Quanto costa una singola "ora-uomo" alla tua azienda?

Esposizione ai rischi

Mi piace pensarci in termini semplici. Qual è l'impatto se ti sbagli?

È più rischioso comprare tutto l'hardware e il software per creare 128 macchine virtuali o affittarlo a ore?





Se non sei certo che la tua applicazione verrà adottata su vasta scala, dovresti preparare un piano a 12 mesi, sviluppare l'ambiente, scrivere e testare il codice e rilasciarlo?





È meglio dimostrarne il valore utilizzando servizi gratuiti o quasi gratuiti per alcune settimane?

Quando l'impatto negativo derivante dal provare cose nuove è basso, e quindi il rischio è basso, proverai molte più cose. Più tentativi farai e più successi avrai.

Se mi chiedeste come trarre vantaggio dall'adozione di servizi cloud, la mia prima domanda sarebbe: "Quali servizi?" Ogni utente e ogni organizzazione otterrà benefici diversi. La cosa più importante che posso suggerire è di ragionare tenendo conto di tutti i fattori. Valuta i risparmi potenziali, ma considera anche i vantaggi indiretti: maggiore produttività, più velocità e rischio ridotto.

Come il grande dell'hockey Wayne Gretzky ha osservato: "Fallisci il 100 per cento dei tiri che non fai." Che vantaggio ti porta fare il tuo, di tiro, e provarci?