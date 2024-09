VPC a confronto con la rete privata virtuale (VPN, Virtual Private Network)



Una rete privata virtuale (Virtual Private Network, o VPN) rende una connessione alla rete internet pubblica sicura come una connessione a una rete privata, creando un tunnel criptato attraverso il quale viaggiano le informazioni. Puoi implementare una VPN come servizio (VPN-as-a-service, o VPNaaS) sul tuo VPC per stabilire un canale di comunicazione site-to-site sicuro tra il tuo VPC e il tuo ambiente on-premises o un altro luogo. Utilizzando una VPN, è possibile collegare le sottoreti di più VPC in modo che funzionino come se si trovassero su una singola rete.

VPC a confronto con il cloud privato



Il cloud privato e il cloud privato virtuale sono talvolta, erroneamente, considerati la stessa cosa. Un cloud privato virtuale è in realtà un'offerta di cloud pubblico. Un cloud privato è un ambiente cloud single-tenant di proprietà, operato e gestito dall'azienda e ospitato più comunemente in loco o in uno spazio o struttura dedicata. Al contrario, un VPC è ospitato su architettura multi-tenant, ma i dati e i carichi di lavoro di ciascun cliente sono logicamente separati da quelli di tutti gli altri tenant. Questo isolamento logico è a carico del provider cloud.

VPC a confronto con il cloud pubblico



Un cloud privato virtuale è un concetto single-tenant che offre l'opportunità di creare uno spazio privato all'interno dell'architettura del cloud pubblico. Un VPC offre una maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali offerte di cloud pubblico multi-tenant, ma consente comunque ai clienti di sfruttare l'elevata disponibilità, la flessibilità e la convenienza del cloud pubblico. In alcuni casi, le modalità per scalare VPC e account di cloud pubblici possono differire. Ad esempio, per i VPC i volumi di storage aggiuntivi potrebbero essere disponibili solo in blocchi di una certa dimensione. Inoltre, non tutte le offerte VPC supportano tutte le funzioni del cloud pubblico.