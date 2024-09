Per le aziende che cercano la sicurezza e le prestazioni di un hardware dedicato, combinate con il networking più tradizionale, IBM Bare Metal Servers su infrastruttura classica è la soluzione ideale. I server sono disponibili in oltre 50 IBM Cloud Data Centers in 9 regioni e 27 zone di disponibilità.

– Oltre 11 milioni di combinazioni di configurazione ideali per operazioni di grandi dimensioni, in stato stabile e prevedibili che si basano sul networking cloud tradizionale

– Paga in base all'utilizzo con fatturazione oraria, mensile o al termine del contratto

– Scegli la tecnologia CPU di Intel Xeon o AMD EPYC e aggiungi le GPU NVIDIA Tesla

– Abbiamo abbassato i prezzi del 17% e incluso 20 TB di larghezza di banda* senza alcun costo