Il cloud privato è un'infrastruttura cloud in funzione esclusivamente per un'azienda. Di solito, un cloud privato viene ospitato on-premise, dietro il firewall dell'azienda cliente, ma può anche essere ospitato sull'infrastruttura dedicata di un provider di servizi cloud o di terzi. In entrambi i casi, l'azienda cliente ha un accesso esclusivo e isolato all'infrastruttura.

Il cloud privato permette a un'azienda di usufruire dei vantaggi che derivano dagli aspetti di efficienza del cloud assicurando al contempo un maggiore controllo sulle risorse, sulla sicurezza dei dati e sulla conformità ed evitando il potenziale impatto sulle prestazioni e sulla sicurezza della condivisione delle risorse con un altro cliente cloud.

Una popolare analogia paragona il cloud computing privato al possesso di una villetta unifamiliare e il cloud computing pubblico all'affitto di un appartamento in un edificio di più unità.

Nel cloud privato, il cliente è in genere responsabile della gestione e manutenzione dell'infrastruttura, che comprende pianificazione della capacità per garantire che l'hardware disponibile sia in grado di soddisfare esigenze presenti e future, delle licenze e dell'installazione del software, del monitoraggio e dell'applicazione di politiche di sicurezza.

Alcuni possibili vantaggi del cloud privato rispetto al cloud pubblico includono i seguenti:

Maggiore capacità di personalizzare applicazioni e infrastruttura.





Maggiore controllo e sicurezza perché i carichi di lavoro sono in esecuzione dietro il firewall del tenant, sebbene la sicurezza complessiva dipenda da quella dell'ambiente del tenant.





Conformità semplificata (o percepita come più semplice) alle normative governative o di settore.

Il cloud privato in genere comporta costi iniziali e correnti più elevati rispetto al cloud pubblico. Ma offerte di cloud pubblico emergenti, come ad esempio VPC (Virtual Private Cloud), portano molti degli stessi vantaggi del cloud computing privato, senza imporre gli stessi costi o oneri di gestione. E nuove offerte di cloud privato, come ad esempio i servizi di cloud privato gestiti - in cui un fornitore di terza parte interviene per implementare, configurare e gestire il cloud privato per conto del cliente - stanno anche rendendo i servizi di cloud privato più facili da utilizzare.

In generale, il cloud pubblico è una scelta migliore in presenza delle seguenti condizioni:

Scalabilità ed elasticità - ossia la capacità di aggiungere capacità istantaneamente o automaticamente in risposta ad impennate impreviste del traffico - sono importanti per te.





Vuoi evitare spese anticipate in conto capitale e preferisci sostenere spese di gestione correnti più prevedibili.





Vuoi un accesso illimitato a particolari risorse che sono disponibili tramite un provider di cloud pubblico.

Tuttavia, se hai esigenze altamente specializzate di sicurezza, normative o infrastrutturali, o se desideri esercitare il massimo controllo sul tuo ambiente cloud e riscontri che i tuoi carichi di lavoro seguono schemi di utilizzo prevedibili, un cloud privato o un servizio simile al cloud privato potrebbe essere un'opzione migliore.