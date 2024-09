IBM Cloud Virtual Server for VPC offre capacità di calcolo di cui è possibile eseguire il provisioning rapidamente - processo noto anche come macchina virtuale - con le massime velocità di rete e le risorse di rete definite da software più sicure disponibili su IBM Cloud.Sviluppata su IBM Cloud Virtual Private Cloud e dotata di potenti processori Intel® Xeon® di seconda generazione, questa infrastruttura di facile utilizzo per gli sviluppatori contribuisce a gestire i carichi di lavoro in modo più rapido e semplice grazie a profili di istanza preimpostati, a un'implementazione rapida e al controllo della rete privata in un agile ambiente di cloud pubblico. Scegli tra multi-tenant e dedicato, aggiungi le GPU e paga in base al consumo su base oraria.