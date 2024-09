Gli Hyper Protect Virtual Servers sono pensati per gli sviluppatori e sono in grado di utilizzare immagini OCI (Open Container Initiative) standard di settore con un'interfaccia utente standard per fornire, gestire, mantenere e monitorare l'infrastruttura Virtual Private Cloud (VPC) di IBM Cloud. Sfruttando il VPC, questa nuova generazione di Hyper Protect Virtual Servers è in grado di offrire una sicurezza di rete aggiuntiva.

Per sfruttare queste funzionalità VPC, puoi sfruttare gli IBM Cloud Data Center a Londra; San Paolo; Tokyo; Toronto; e Washington, D.C. (ulteriori data center saranno presto disponibili).

Per i clienti in paesi specifici in cui VPC non è ancora disponibile (o dove sono in vigore requisiti di residenza dei dati a livello nazionale), le seguenti località sono disponibili come classici IBM Cloud Data Center: Dallas; Francoforte; Sydney; e Washington, D.C.