IBM Hyper Protect Virtual Servers utilizza al meglio IBM Secure Execution for Linux. Offre un ambiente confidential computing per proteggere i dati sensibili in esecuzione su server virtuali e runtime dei container eseguendo il calcolo in un ambiente di esecuzione affidabile basato su hardware (TEE). Disponibile on-premise e come offerta gestita in IBM Cloud: IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers.

I prodotti aggiuntivi nel portafoglio di confidential computing di IBM includono quanto segue:

IBM Hyper Protect Offline Signing Orchestrator: progettato per affrontare le limitazioni delle attuali offerte di cold storage per gli asset digitali. Disponibile su IBM Z o IBM LinuxONE. Hyper Protect Virtual Servers sono un prerequisito.

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services: un servizio di gestione delle chiavi hybrid cloud e single tenant. Unified Key Orchestration, parte di Hyper Protect Crypto Services, consente l'orchestrazione delle chiavi su più ambienti multicloud.