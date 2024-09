Accelera i processi aziendali di backup e ripristino che consentono di recuperare i dati e ripristinare i servizi IT con rapidità grazie alle soluzioni IBM® Storage per i workload on-premise e nel cloud.

Le soluzioni IBM Storage per il backup e il ripristino unificano la protezione dei workload, apportano funzionalità di cybersecurity per contribuire a proteggere i dati critici dai ransomware e altre minacce alla sicurezza dei dati, aiutano a prevenire la perdita dei dati, offrono funzionalità in grado di gestire efficacemente le tue copie di backup e permettono una gestione efficiente in termini di costi della tua infrastruttura.



I nostri servizi di storage includono il supporto dei workload per le macchine virtuali VMware, il backup sul cloud, i workload on-premise e i sistemi operativi come Windows, Mac, Linux e altri. Le soluzioni IBM Storage possono aiutarti a costruire e offrire la resilienza dei dati di cui necessita la tua organizzazione per assicurare la continuità aziendale.