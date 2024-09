Sebbene si presenti ai suoi clienti come un partner senza complicazioni, Phoenix Systems non ha paura di affrontare concetti tecnologici complessi. L'azienda si è ritagliata una nicchia di mercato: tradurre le tecnologie di punta in soluzioni pratiche dall'ottimo rapporto qualità-prezzo.

"In Phoenix Systems, il nostro obiettivo è stare un passo avanti rispetto ai nostri clienti: identificare i problemi emergenti e sviluppare soluzioni che li risolvano", spiega Taroni. "La sicurezza dei dati non è una preoccupazione nuova, ma abbiamo notato che è sempre più in alto nella lista delle priorità, per aziende di ogni settore. Ogni pochi giorni sembra emergere una nuova violazione di dati, e le organizzazioni stanno investendo in nuove misure per proteggere se stesse e i propri clienti. Inoltre, nel panorama delle risorse digitali sono nati nuovi attori i cui interi modelli di business dipendono dal trovare una tecnologia che non possa essere compromessa".