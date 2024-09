IBM Cloud Virtual Server for VPC offre capacità di elaborazione a provisioning rapido con le più alte velocità di rete e le risorse di rete software-defined più sicure disponibili su IBM Cloud. L'implementazione di IBM Cloud Virtual Server for VPC offre accesso immediato a tutte le risorse di infrastruttura come servizio all'interno di IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Scegli host dedicati o profili di virtual server multi-tenant con la configurazione di base e la RAM più adatte al tuo workload. Lo storage delle istanze viene allocato e allegato al momento del provisioning. È inoltre possibile ottenere un controllo a grana fine sulla rete virtuale e sulle risorse di sicurezza, per una maggiore scalabilità e regolazione del traffico.