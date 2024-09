Che cos'è IBM Cloud® Load Balancer? Con i sistemi di bilanciamento del carico di IBM Cloud hai la possibilità di ridistribuire i carichi di traffico tra i diversi server per migliorare i tempi di attività. Inoltre, ti consentono anche di espandere agevolmente le applicazioni aggiungendo o rimuovendo server, con interruzioni trascurabili dei flussi di traffico. IBM Cloud offre sia bilanciatori del carico VPC che di tipo classico. Per l'infrastruttura VPC esistono due tipi di bilanciatori: bilanciatori del carico delle applicazioni per VPC e e bilanciatori del carico di rete per VPC. Per un'infrastruttura di tipo classico, IBM Cloud offre diverse opzioni tra cui IBM Cloud Load Balancer e le apparecchiature Citrix NetScaler.