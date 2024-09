In un mondo in cui la lentezza è la nuova problematica, una rete che si limita a stare al passo con il business non è sufficiente. Le reti devono promuovere l'innovazione e favorire i risultati aziendali, dall'aumento della velocità delle applicazioni al miglioramento dell'esperienza dell'utente finale.

Realizzate per l'era del cloud ibrido e dell'AI, le soluzioni di rete incentrate sulle applicazioni di IBM® offrono una connettività ad alte prestazioni per alimentare le applicazioni e il business end-to-end. Grazie all'automazione e alla sicurezza zero-trust, le soluzioni di rete del software IBM eliminano le barriere alla connettività, migliorano l'efficienza operativa e l'implementazione del servizio e proteggono le prestazioni di rete negli ambienti distribuiti. Per il business digitale di oggi, le reti non si limitano a fornire servizi alle applicazioni, ma sono importanti quanto le applicazioni stesse.