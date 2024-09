Techwave ha riconosciuto che gli IBM Cloud Bare Metal Server offrono il giusto punto di partenza per le aziende che cercano di modernizzare le operazioni e migrare verso il cloud mantenendo il controllo completo delle proprie infrastrutture IT.

Per soddisfare i clienti che hanno bisogno di sapere dove risiedono fisicamente i loro dati, ad esempio per la conformità al GDPR, IBM offre più di 60 data center globali in linea con le normative locali sulla conformità dei dati. Inoltre, IBM Cloud supporta lo standard di gestione della sicurezza delle informazioni Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) e ISO 27001, aiutando così le aziende a soddisfare i requisiti normativi anche quando si espandono in nuove aree geografiche.

In un esempio, Techwave ha aiutato un grande cliente del settore della formazione ad affrontare sfide infrastrutturali significative: avvicinandosi alla fine del ciclo di vita, i suoi server on-premise non erano in grado di gestire workload crescenti o supportare nuove opportunità di sviluppo di app. Il cliente stava prendendo in considerazione il passaggio a server virtuali ospitati da provider di cloud pubblici, ma il complesso mix di server rivolti al pubblico e solo interni presentava notevoli sfide in termini di sicurezza.

Per dimostrare che una soluzione cloud potrebbe supportare le applicazioni SAP di questo cliente e gli ambienti associati, Techwave ha condotto un Proof of Concept creando un cloud dedicato single tenant sugli IBM Cloud Bare Metal Server. Grazie all'offerta IBM, il client ha ottenuto il controllo completo dell'ambiente infrastrutturale, dall'hardware, l'hypervisor e il gateway alle applicazioni attendibili. Techwave ha trasferito le licenze software perpetue esistenti del client dall'infrastruttura on-premise in uscita agli IBM Cloud Bare Metal Server. La maggiore capacità e prestazione dei server IBM ha consentito di eseguire lo stesso workload su un numero inferiore di macchine, riducendo il numero di licenze richieste e quindi tagliando i costi.

Esaminando il Proof of Concept, il cliente ha riconosciuto i notevoli benefici che una migrazione completa all'infrastruttura cloud potrebbe offrire e ha trasferito le sue applicazioni SAP ERP e SAP Human Capital Management sugli IBM Cloud Bare Metal Server. Le funzionalità di disaster recovery sono fornite dalla replica su un secondo data center. Grazie al controllo completo dello stack dell'infrastruttura, il cliente può separare in modo sicuro i propri server e servizi interni ed esterni e aggiungere facilmente capacità del server per soddisfare i nuovi workload.

"Poter utilizzare le licenze perpetue VMware esistenti è stato un grande vantaggio per questo cliente, e ha rimosso uno dei maggiori ostacoli al suo percorso verso il cloud", afferma Chandra Rao Jampa. "Questo cloud privato off-premise costruito sugli IBM Cloud Bare Metal Server offre un’opzione innovativa che consente al cliente di modernizzare, scalare e sviluppare le proprie applicazioni mantenendo il pieno controllo. Il cliente può aggiungere nuovi IBM Cloud Bare Metal Server o selezionare degli IBM Cloud Virtual Servers per la fase di sviluppo successiva.

"In genere, riscontriamo che con il passaggio al cloud i clienti risparmiano il 15% delle spese mensili IT. In aggiunta a ciò, tagliano i costi di un ulteriore 25% riducendo il numero di persone impegnate in attività di gestione e manutenzione. Inoltre, l’aumento del tempo di attività del sistema reso possibile dagli IBM Cloud Bare Metal Server libera ancora più personale da riassegnare ad attività aziendali e di sviluppo essenziali, offrendo così un aumento di produttività di un ulteriore 20%".