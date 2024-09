SaaS (talvolta indicato come servizi applicativi cloud) è un software applicativo pronto all'uso e in hosting su cloud. Gli utenti pagano una tariffa mensile o annuale per l'uso via browser web di un'applicazione completa, un client desktop o un'applicazione per dispositivi mobili. L'applicazione e tutta l'infrastruttura necessaria per distribuirla, server, storage, connessioni di rete, middleware, software applicativo, storage di dati, sono ospitate e gestite dal vendor SaaS.

Il vendor gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch per il software, di norma in modo invisibile ai clienti. Normalmente, il vendor garantisce un livello di disponibilità, prestazioni e sicurezza come parte di uno SLA (service level agreement). I clienti possono aggiungere più utenti e storage di dati on demand ad un costo aggiuntivo.

Oggi, chiunque utilizzi un telefono cellulare si avvale quasi sicuramente di una qualche forma di SaaS. E-mail, social media e soluzioni di storage di file su cloud (ad esempio Dropbox o Box) sono esempi di applicazioni SaaS che le persone usano ogni giorno nella loro vita privata. Soluzioni SaaS di business o aziendali di ampia diffusione includono Salesforce (software di gestione delle relazioni con i clienti), HubSpot (software di marketing), Trello (gestione del flusso di lavoro), Slack (collaborazione e messaggistica), e Canva (grafica). Molte applicazioni progettate originariamente per il desktop (ad esempio Adobe Creative Suite) sono ora disponibili come SaaS (ad esempio, Adobe Creative Cloud).

Vantaggi di SaaS

Il principale vantaggio di SaaS è che delega tutta la gestione dell'infrastruttura e delle applicazioni al vendor SaaS. Tutto quello che l'utente deve fare è creare un account, pagare la tariffa e iniziare a utilizzare l'applicazione. Il vendor si occupa di tutto il resto, dalla manutenzione dell'hardware e software del server alla gestione degli accessi utente e della sicurezza, all'archiviazione e gestione dei dati, all'implementazione di upgrade e patch e altro ancora.

Altri vantaggi di una soluzione SaaS includono:

Minimo rischio : Molti prodotti SaaS offrono un periodo di prova gratuita o basse tariffe mensili per consentire ai clienti di provare il software per stabilire se soddisferà le loro esigenze con un rischio finanziario minimo, se non nullo.





: Molti prodotti SaaS offrono un periodo di prova gratuita o basse tariffe mensili per consentire ai clienti di provare il software per stabilire se soddisferà le loro esigenze con un rischio finanziario minimo, se non nullo. Produttività sempre/ovunque : gli utenti possono utilizzare applicazioni SaaS su qualsiasi dispositivo dotato di un browser e di una connessione internet.





: gli utenti possono utilizzare applicazioni SaaS su qualsiasi dispositivo dotato di un browser e di una connessione internet. Facile scalabilità: Aggiungere utenti è semplice come registrarsi e pagare nuove postazioni; i clienti possono acquistare più storage per i dati ad una tariffa nominale.

Alcuni vendor SaaS consentono addirittura la personalizzazione del loro prodotto fornendo una soluzione PaaS di accompagnamento. Un esempio ben noto è Heroku, una soluzione PaaS per Salesforce.

Casi d'uso di SaaS

Oggi, praticamente qualsiasi applicazione per la produttività dei dipendenti o per quella personale è disponibile come SaaS; i casi di utilizzo specifici sono troppo numerosi per essere citati tutti (alcuni sono elencati sopra). Se un utente finale o un'organizzazione riesce a trovare una soluzione SaaS con la funzionalità richiesta, nella maggior parte dei casi rappresenterà un'alternativa molto più semplice, maggiormente scalabile e più conveniente al software on-premise.