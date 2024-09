No, non è necessario acquistare hardware, ma devi disporre dell'infrastruttura per supportare la tua ubicazione IBM Cloud Satellite. Il tuo ambiente infrastrutturale può essere un data center on-premise, con un altro provider di cloud o su dispositivi edge compatibili ovunque. Per gli ambienti on-premise, supportiamo gli X86 Server bare metal, nonché tecnologie di virtualizzazione come VMWare. Inoltre, Fusion HCI di IBM è una soluzione iperconvergente chiavi in mano di livello enterprise per avere una posizione satellitare pronta per l'utilizzo.

Per ulteriori partner infrastrutturali, puoi fare riferimento alla nostra pagina dei partner.