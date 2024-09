Le soluzioni di database IBM Cloud offrono un portfolio completo di servizi gestiti per dati e analytics. Grazie a un approccio ibrido, basato sull'open source, queste soluzioni rispondono alle esigenze ad alta intensità di dati di sviluppatori di applicazioni, data scientist e architetti IT. Gli hybrid database creano un cloud di dati ibrido distribuito per incrementare le performance, la portata, i tempi di attività, la mobilità e i risparmi sui costi.