È necessario accelerare le attività basate sugli eventi per offrire un'esperienza più coinvolgente al cliente e agire in modo tempestivo. IBM Event Streams consente di trarre vantaggio dalle funzionalità di event streaming di livello enterprise per creare app intelligenti in grado di reagire agli eventi non appena si verificano. IBM Event Streams è il prodotto di anni di esperienza operativa nella gestione di Apache Kafka per le aziende ed è progettato per workload mission-critical.