Il cloud multi-tenant era spesso (ma ora con meno frequenza) utilizzato come un sinonimo di hosting condiviso o per qualsiasi architettura in cui i clienti condividevano risorse di calcolo in un cloud pubblico o privato. Oggi, si conviene che la maggior parte dei fornitori di servizi cloud leader del mercato fornisca la maggior parte delle sue offerte, tutto quanto non sia un servizio di hosting dedicato, in base a un modello multi-tenant, che consente a detti fornitori di ottimizzare l'utilizzo della loro infrastruttura e del loro hardware di data center e, di conseguenza, di fornire servizi cloud ai clienti al costo più basso possibile.