Cos'è l'hosting su server?

Sebbene esistano delle variazioni di minore entità, le offerte di hosting su server rientrano in tre categorie generali:

Hosting su server condiviso



Nell'hosting condiviso - la forma più basilare ed efficiente di hosting su server in termini di costi - le risorse di un server fisico sono virtualizzate e rese disponibili a più tenant (utenti o account aziendali) in proporzioni uguali. L'hosting condiviso è ideale per siti web e applicazioni web di livello base e personali che hanno poco traffico, bassi requisiti tecnici e requisiti di prestazioni o sicurezza limitati. Poiché però a tutti i tenant viene allocata una quantità finita della capacità di un singolo server, i provider non consentono ai siti web di eseguire la scalabilità oltre un certo limite. L'hosting condiviso, inoltre, è il modello di hosting su server più suscettibile al problema dei "noisy neighbor" (letteralmente "vicini rumorosi"), ossia dei tenant le cui applicazioni consumano inaspettatamente più della loro quota di risorse, causando problemi di prestazioni agli altri tenant. Per maggiori informazioni sull'hosting condiviso, vedi "Cos'è l'hosting su cloud?" e "Hosting su web: introduzione".

Hosting VPS



L'hosting VPS (virtual private server) offre un tipo di hosting multi-tenant di livello più avanzato - ogni tenant condivide alcune, ma non tutte, le risorse di un singolo server hardware e ottiene un po' più di controllo sull'ambiente di hosting. Ogni VPS esegue un sistema operativo e applicazioni propri e prenota la sua porzione di risorse della macchina (memoria, calcolo e così via).

VPS offre maggiore controllo sulle specifiche di sistema, i sistemi operativi guest e lo stack software complessivo. È anche la forma di hosting su server di cui è più facile e conveniente eseguire la scalabilità, il che ne fa una scelta eccellente per i sistemi di e-commerce, i server di posta elettronica, i CRM e altre applicazioni che di norma gestiscono un traffico moderato o con picchi.

Hosting su server dedicato



L'hosting su server dedicato è un hosting single-tenant - il server ha un accesso esclusivo a TUTTE le risorse di un singolo server hardware. Rispetto alle altre forme di hosting su elencate, l'hosting dedicato fornisce il livello più elevato di isolamento dagli altri server e clienti ospitati dal cloud o dal provider di servizi IT. Puoi scegliere tra tre modelli di hosting dedicato: